Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан призвал Палату предварительного производства суда «в срочном порядке» выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также лидеров ХАМАС Яхьи Синвара и Мохаммеда Дейфа.

По словам прокурора, ордеры на арест необходимы для того, чтобы «гарантировать, что они (израильские и палестинские подсудимые) не будут препятствовать или подвергать опасности расследование или судебные процессы, предотвращать продолжающееся совершение предполагаемых преступлений и/или совершение других преступлений, предусмотренных Римским статутом».

В мае Хан заявил, что суд добивается выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта по обвинению в совершении военных преступлений. Он также запросил ордеры на арест трех лидеров ХАМАС: Синвара, Дейфа и Исмаила Хании, который был убит в июле во время визита в Иран.

В своем новом заявлении Хан отозвал запрос на ордер в отношении Хании. Однако он не отозвал свой запрос на ордер на арест Дейфа, лидера ХАМАС, которого, по утверждению Израиля, израильские военные убили в июле. Прокурор МУС заявил, что обвинение все еще собирает информацию о «сообщенной смерти» Дейфа и отзовет свой запрос, «если будет получена достаточная и надежная информация, подтверждающая его смерть».

Офис премьер-министра Израиля 10 сентября назвал сравнение между ХАМАС и израильскими лидерами «чистым антисемитизмом» и «моральным позором самого высокого порядка».

«К сожалению, мы с самого начала видели, что слушания в Гааге политически предвзяты и не имеют никакой профессиональной правовой основы», — говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

Тель-Авив не признает юрисдикцию МУС, который был создан в 2002 году. В 2015 году Палестина была принята в состав суда, что дает право суду расследовать случаи военных преступлений на палестинских территориях, включая оккупированные Израилем земли.