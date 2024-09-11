Госсекретарь США Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми 11 сентября прибудут в Украину, где намерены встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Блинкен уточнил, что визит пройдет в «‎критически важный момент»‎ для Киева.

Главный дипломат США отметил, что во время визита он напрямую услышит от президента Украины Владимира Зеленского и других лиц, каковы текущие цели Киева в войне и что Вашингтон может сделать, чтобы помочь их достичь.

Накануне визита госсекретаря газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила: Запад дал понять Киеву, что не сможет обеспечить ему полную победу на украинских условиях. Несмотря на продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, украинские военные вынуждены отступать в районе Донецкой области. Российские войска вплотную подобрались к стратегически важному городу Покровску.

Зеленский на встрече с дипломатами США и Британии намерен просить западные страны предоставить ракеты большей дальности и снять ограничения на их использование для поражения таких целей, как военные аэродромы на территории России.

Визит также проходит на фоне утверждений Блинкена о том, что Россия якобы получила баллистические ракеты из Ирана и, вероятно, использует их против Украины. Американский дипломат предупредил, что сотрудничество между Москвой и Тегераном угрожает безопасности всей Европы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявления о получении иранских баллистических ракет. Аналогично отвергли эти обвинения и в МИД Ирана.

Блинкен отказался сказать, разрешит ли Вашингтон Украине использовать оружие дальнего действия на территории России, но отметил: при принятии этого решения необходимо учитывать несколько факторов, а не просто рассматривать его как систему вооружений.

«Дело не только в самой системе. Вы должны спросить: могут ли украинцы эффективно ее использовать, а иногда это требует значительного обучения, которое мы провели. Есть ли у них возможность обслуживать ее?» — уточнил Блинкен.