Вице-президент и кандидат от Демократической партии Камала Харрис призвала к прекращению огня в Газе и немедленному соглашению между ХАМАС и Израилем. В ответ ее соперник республиканец Дональд Трамп заявил, что Харрис якобы «ненавидит Израиль». Вице-президент ответила: «Я всю свою карьеру и жизнь поддерживала Израиль».

На вопрос о том, как он будет вести переговоры, чтобы положить конец войне в Газе и добиться освобождения заложников, Трамп повторил свои предыдущие заявления о том, что войны в Газе и Украине никогда бы не начались, если бы он был президентом.

«Она ненавидит Израиль. Если она станет президентом, я уверен, что Израиля не будет через два года. Она даже не стала встречаться с (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху, когда он приехал в Конгресс, чтобы выступить с очень важной речью», — заявил Трамп.

«В то же время по-своему она ненавидит арабское население. Потому что все это место будет взорвано: арабы, евреи, Израиль. Израиля больше не будет», — подчеркнул республиканец.

Харрис назвала слова своего оппонента «абсолютной неправдой». Быстрый фактчек доказывает, что Трамп лукавит: вице-президент встречалась с Нетаньяху сразу после его выступления в Конгрессе.

Харрис на дебатах заявила, что Израиль имеет право защищаться, в том числе от угроз со стороны Ирана и союзных ему региональных ополчений. Однако, добавила вице-президент, важно как именно Тель-Авив «‎осуществляет свое право на самооборону»‎.

«Также верно и то, что было убито слишком много невинных палестинцев. Детей, матерей. Мы знаем, что эта война должна закончиться. Она должна закончиться немедленно. И закончится она так: нам нужно соглашение о прекращении огня, и нам нужно освободить заложников. Мы будем продолжать работать над этим круглосуточно», — подчеркнула Харрис.

Она также повторила свою позицию о необходимости решения израильско-палестинского конфликта путем создания двух государств. И Трамп, и Биньямин Нетаньяху неоднократно выступали против создания палестинского государства, отмечая, что это якобы создаст угрозу для Израиля.