Тейлор Свифт впервые с начала президентской гонки однозначно высказала свои политические взгляды. Певица поддержала Камалу Харрис в качестве кандидата на пост президента США в 2024 году через несколько минут после того, как кандидат от Демократической партии завершила дебаты с Дональдом Трампом.

В своих соцсетях, где у нее более 283 млн подписчиков, Свифт заявила: кандидат от Демократической партии будет «борцом», который «будет сражаться за права и идеи, в которые она верит‎»‎.

«Как избиратель, я стараюсь смотреть и читать все, что могу. Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года», — подчеркнула певица.

«Я думаю, что она — уверенный и одаренный лидер, и я верю, что мы можем достичь гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос», — уточнила Свифт.

Она также призвала своих поклонников зарегистрироваться для участия в голосовании и отдать свои голоса 4 ноября, в день президентских выборов.

Свифт также вспомнила, как кампания Трампа использовала нейросети, чтобы сгенерировать поклонников певицы, которые якобы поддерживают республиканца.

«Это действительно вызвало у меня опасения по поводу искусственного интеллекта и опасности распространения дезинформации. Это привело меня к выводу, что мне нужно быть очень честной в отношении моих реальных планов на эти выборы как избирателя», — говорится в заявлении поп-артистки.

Свифт отметила, что она смотрела президентские дебаты в США между Харрис и Трампом и призвала своих поклонников изучить «позиции, которые эти кандидаты занимают по темам, которые наиболее важны для вас».

Свой пост певица подписала как «бездетная кошатница» — это отсылка на комментарии, сделанные республиканским кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом.

В 2012 году исследователи из Северо-Западного университета и Университета Мэриленда попытались установить корреляцию, если таковая имеется, между поддержкой знаменитостей и голосами. Они использовали кейс, когда ведущая Опра Уинфри поддержала демократа Барака Обаму перед праймериз Демократической партии 2008 года.

Исследователи пришли к выводу, что поддержка Опры Уинфри принесла около 1 млн голосов за Обаму. Аналогично поддержка Свифт может помочь Харрис победить Трампа, особенно в колеблющихся штатах, где важен каждый округ.