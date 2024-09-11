Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора в августе просил главу МИД Британии Дэвида Лэмми отменить решение о приостановке поставок оружия Израилю, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Лэмми сообщил британскому парламенту 2 сентября, что Великобритания приостановит около 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Министр заявил, что существует «явный риск того, что оружие может быть использовано для совершения или содействия серьезному нарушению» международного гуманитарного права.

«В Великобритании мы всегда ясно заявляли о своей вере в международное верховенство закона, основанный на правилах порядок», — заявил Лэмми, комментируя решение.

Вскоре после объявления об ограничениях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал этот шаг «позорным» решением.

Собеседники Politico уточняют: запрос Блинкена не был попыткой давления. Госсекретарь попытался понять, пересмотрит ли Великобритания в конечном итоге свою политику и на каких условиях.

Лондон продает Израилю ограниченное количество оружия и комплектующих, поэтому этот шаг, вероятно, мало повлиял на повседневные операции Израиля в секторе Газа, отмечает издание. Решение Великобритании не поставлять оружие было воспринято в основном как символический жест, но оно знаменует значительный сдвиг в подходе к кризису для нового лейбористского правительства премьер-министра Кейра Стармера.

Представители США ожидали такого решения правительства Великобритании в течение нескольких месяцев, поскольку официальные лица обеих сторон открыто заявляли о необходимости делать больше для реагирования на действия Израиля в секторе Газа.

Законы США, которые определяют, как и когда Вашингтон должен отказывать в поставках оружия, отличаются от законов Великобритании, которые регулируют принятие аналогичных решений. Закон Великобритании в целом гласит, что если существует риск нарушения международного гуманитарного права, правительство по закону обязано принять меры. В США администрация принимает меры, если она подтвердила, что эти законы были нарушены.

Несмотря на то, что Международный суд ООН подтвердил, что в Газе имели место нарушения прав человека и гуманитарного права, это не сподвигло США ввести оружейное эмбарго против Израиля. Напротив, Вашингтон нарастил поставки вооружений Тель-Авиву.