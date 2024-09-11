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Президент Ирана совершил первый зарубежный визит
В ходе визита в Ирак Масуд Пезешкиан встретился с иракским премьером с целью укрепления связей и обсуждения региональных вопросов. Планируется подписание около 15 соглашений
Президент Ирана совершил первый зарубежный визит
Масуд Пезешкиан / Фото: Reuters / Others
11 сентября 2024 г.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду прибыл в Ирак с трехдневным визитом, что стало его первой зарубежной поездкой после избрания в июле. Этот шаг демонстрирует намерение иранского руководства укрепить отношения со стратегическим союзником, имеющим связи как с Тегераном, так и с Вашингтоном.

Пезешкиан встретился с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа аль-Судани. Ожидается, что в ходе визита будут подписаны соглашения и обсуждены вопросы войны в Газе и ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы планируем подписать несколько соглашений, — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. — У нас есть несколько областей сотрудничества, включая политические, региональные <...> и вопросы безопасности». По его словам, будет подписано около 15 меморандумов о взаимопонимании.

Визит происходит на фоне сложной геополитической ситуации в регионе. Ирак, принимающий как американские войска, так и проиранские вооруженные формирования, стал ареной эскалации конфликта после начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре.

Пезешкиан также посетил памятник иранскому генералу Касему Сулеймани, убитому в Ираке в 2020 году американским беспилотником, что подчеркивает сложность отношений в регионе.

Внеочередные президентские выборы прошли в Иране после смерти прежнего президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе в мае. По итогам второго тура новым главой государства стал представитель реформаторского направления Масуд Пезешкиан, получивший поддержку 53,3% избирателей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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