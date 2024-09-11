Около десятка правозащитных групп, состоящих из представителей организаций, бывших дипломатов и активистов, призвали федеральный суд США повторно рассмотреть дело, в котором администрация Байдена обвиняется в соучастии в геноциде в секторе Газе.

В феврале федеральный судья США в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск, обвиняющий администрацию Байдена в неспособности предотвратить геноцид в Газе. Суд заявил, что не обладает юрисдикцией по данному вопросу.

В понедельник в суд были поданы записки, в которых утверждается, что суд должен пересмотреть свое решение отклонить иск о том, нарушают ли действия президента США закон при проведении внешней политики.

«Решение коллегии имеет огромное значение, нанося серьезный ущерб Конгрессу и судебной системе, верховенству закона и авторитету Соединенных Штатов в мире», — говорится в одной из записок, поданной бывшими сотрудниками американской разведки и дипломатами.

«Законы США запрещают совершение или содействие геноциду и массовым зверствам, что является самым страшным преступлением человечества», — продолжается в записке.

В другом письме говорится, что администрация Байдена нарушает свой собственный меморандум, запрещающий передачу оружия в страны, где оно может поспособствовать геноциду.

«Израильское нападение на Газу использует те же инструменты дегуманизации, намеренного голода и массового убийства, которые использовались в прошлых геноцидах», — говорится в записке.

Если ходатайство о повторном слушании будет удовлетворено, то дело будет рассматриваться всей коллегией суда из одиннадцати судей.

«Дело должно отвечать хотя бы одному из двух требований для рассмотрения в полном составе: оно должно касаться вопроса «исключительной важности» или приводить к несоответствию с другими судебными решениями», — говорится в заявлении Центра конституционных прав.

В иске администрация Байдена обвинялась в неспособности «предотвратить разворачивающийся геноцид» против палестинцев в Газе на фоне военного вторжения Израиля. На момент подачи иска израильские военные убили около 11 тыс. палестинцев, преимущественно женщин и детей.

Во вторник Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате военного наступления Израиля в Газе с 7 октября, когда началась война в Газе, погибли по меньшей мере 41 тыс. палестинцев и почти 95 тыс. человек были ранены.