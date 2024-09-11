США незаконно отправляют оружие Израилю?

Соединенные Штаты незаконно отправляют смертоносное оружие Израилю в нарушение местных законов, об этом заявила Эллен Барфилд, член организации Veterans for Peace. Это американская некоммерческая организация ветеранов, участвовавших в нескольких войнах США, которая добивается прекращения огня в войне Израиля против Газы. #сша #израиль #оружие #палестина #ветераны #миротворцы #газа #провокация