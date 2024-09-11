В среду посольство США в Ираке заявило, что взрыв в аэропорту Багдада, прогремевший накануне вечером, был нападением на американский дипломатический комплекс, в результате которого никто не пострадал.

«Произошло нападение на комплекс дипломатических служб в Багдаде, дипломатический объект США», — говорится в заявлении посольства.

«К счастью, о жертвах не сообщается. Мы оцениваем ущерб и его причину», — добавили в сообщении.

Иракские силы безопасности ранее сообщили о взрыве на военной базе коалиции во главе с США в международном аэропорту Багдада в конце вторника, за день до визита президента Ирана.

«В 23:00 в международном аэропорту Багдада на территории, занятой советниками международной коалиции, раздался взрыв», — говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети X пресс-секретарем Объединенного оперативного командования, иракским генерал-майором Тахсином Аль Хафаджи.

«Иракские силы безопасности не смогли <…> установить происхождение взрыва», — продолжается в заявлении, которое цитирует государственное информагентство INA.

Высокопоставленный военный чиновник на условиях анонимности сообщил AFP, что причиной взрыва стали «две ракеты типа «Катюша».

«Одна упала на стену комплекса иракских антитеррористических сил. Вторая попала внутрь базы, где размещается международная коалиция во главе с Вашингтоном», — сказал чиновник.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ожидается в Ираке в среду, это его первая поездка за границу с момента вступления в должность в июле.