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Иран о ракетах для РФ: ничего не отправляли
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг утверждения о том, что Тегеран поставил Москве партию баллистических ракет
Иран о ракетах для РФ: ничего не отправляли
Фото: Reuters / Others
11 сентября 2024 г.

Глава МИД Ирана заявил в среду, что Тегеран не поставлял России никаких баллистических ракет. Он добавил, что санкции, введенные против Ирана Соединенными Штатами и тремя европейскими державами, не решат никаких проблем.

«В очередной раз США и «Евротройка» (E3; Великобритания, Германия и Франция — прим. ред.) действуют на основе ошибочных разведданных и ущербной логики. Иран не поставлял баллистические ракеты в Россию. Точка. Санкции — это не решение, а часть проблемы», — заявил иранский министр в своем посте на платформе X.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты и, скорее всего, применит их в Украине в течение нескольких недель.

Во вторник США, Германия, Великобритания и Франция ввели новые санкции против Ирана, включая меры против авиакомпании Iran Air.

В среду Кремль также отверг сообщения о поставках иранских ракет, назвав их необоснованными.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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