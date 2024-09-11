Глава МИД Ирана заявил в среду, что Тегеран не поставлял России никаких баллистических ракет. Он добавил, что санкции, введенные против Ирана Соединенными Штатами и тремя европейскими державами, не решат никаких проблем.

«В очередной раз США и «Евротройка» (E3; Великобритания, Германия и Франция — прим. ред.) действуют на основе ошибочных разведданных и ущербной логики. Иран не поставлял баллистические ракеты в Россию. Точка. Санкции — это не решение, а часть проблемы», — заявил иранский министр в своем посте на платформе X.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты и, скорее всего, применит их в Украине в течение нескольких недель.

Во вторник США, Германия, Великобритания и Франция ввели новые санкции против Ирана, включая меры против авиакомпании Iran Air.

В среду Кремль также отверг сообщения о поставках иранских ракет, назвав их необоснованными.