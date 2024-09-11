ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Турция безоговорочно поддерживает целостность Украины
Обеспечение безопасности и благополучия крымских татар — один из приоритетов внешней политики Анкары. Об этом в видеообращении к участникам Саммита лидеров Крымской платформы заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, поддержка Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной. #эрдоган #турция #украина #территориальнаяцелостность #крым #крымскиетатары #внешняяполитика #президень #крымскаяплатформа #независимость #новости
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11 сентября 2024 г.
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