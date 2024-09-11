Замглавы МИД России прокомментировал сообщения о готовящемся разрешении Украине бить по российской территории американским оружием. Он назвал это новым витком эскалации.

«Это еще один возможный шаг эскалации со стороны Вашингтона. <...> Ни один шаг со стороны киевского режима не может быть сделан без благословения или помощи во всех ее проявлениях со стороны США и других западных союзников [Киева]», — сказал Рябков в интервью Russia Today.

Он назвал ситуацию тревожной и опасной, но добавил, что стремление России достичь целей «специальной военной операции» в Украине «непоколебимо, как никогда».

Рябков заявил, что «темная фантазия» Вашингтона, в которой над РФ может быть одержана победа, приведет к «очень плохим» последствиям для США и «всех тех, кто просто закрывает глаза на эту суровую реальность».

США передали Киеву ракеты ATACMS в октябре прошлого года. Это управляемая ракета класса «земля — земля» с дальностью до 300 км.

Ранее в среду в Кремле заявили, что Россия предпримет «соответствующие ответные меры», если США позволят Украине наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил уверенность, что Вашингтон уже принял решение об ATACMS. По его словам, Москва даст «адекватный» ответ, если это произойдет, но добавил, что «не нужно ожидать какого-то ответа в каждом отдельном случае».

«На все эти действия есть ответ — это «СВО» (специальная военная операция)», — сказал Песков, используя предпочитаемый Кремлем термин для обозначения конфликта в Украине.

«Каждое из этих решений <…> является дополнительным подтверждением оправданности, необходимости и неизбежности «СВО», — добавил он.