ПОЛИТИКА
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На каком этапе расследование убийства израильскими военными американки Айшенур Эзги Эйги?
Пресс-секретарь Госдепартамента США Ведант Патель не смог ответить на вопросы журналистов по поводу гибели гражданки США и турецко-американской активистки Айшенур Эзги Эйги, которая была застрелена израильскими военными во время акции протеста против расширения поселений на Западном берегу в Бейте 6 сентября. Сообщается, что снайпер выстрелил ей в голову. #айшенурэзги #сша #израиль #расследование #израильскиевоенные #западныйберег #протесты
бьтбв / Others
11 сентября 2024 г.
Истории
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