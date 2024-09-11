Бывший лидер США Дональд Трамп провел дебаты с действующим вице-президентом Камалой Харрис, которая заменила Джо Байдена в качестве кандидата на выборах. Первые публичные препирательства между республиканцами и демократами прошли в июне и закончились полнейшим разгромом последних.

Предварительные соцопросы показывают, что на этот раз телезрители отдают победу демократам. А сразу после дебатов популярная певица Тейлор Свифт прервала молчание касательно своей политической позиции, объявив, что поддерживает Харрис. Ее голос также может пошатнуть позиции республиканцев.

В ходе дебатов стороны обсудили актуальные вопросы внутренней и международной повестки: от абортов в США до войны в Украине и Израиле. Трамп в своем выступлении придерживался уже привычной дня него линии — напирал на то, что во всем виноват Байден. Прежде всего действующий президент несет ответственность за войну в Украине, считает Трамп. Сам республиканец готов завершить конфликт буквально за сутки. В числе своих козырей он назвал хорошие отношения с лидерами России и Украины.

На различные замечания Трампа Харрис в основном отвечала улыбкой или скептической усмешкой. «Как быстро вы бы сдались ради благосклонности и того, что вы считаете дружбой с известным диктатором, который съел бы вас на обед», — парировала она.

Другой спор разгорелся из-за Тель-Авива. Трамп заявил, что Харрис ненавидит еврейское государство. И в случае ее победы на выборах Израиль просуществует в лучшем случае пару лет. «И я был довольно хорош в предсказаниях, надеюсь, что ошибаюсь в этом. Она ненавидит Израиль», — так аргументировал свою позицию Трамп.

Сама Харрис ранее говорила, что готова поддерживать Тель-Авив в случае своего избрания президентом. Однако она подчеркивала, что остается приверженной необходимости «работать над двухгосударственным решением» для разрешения этого конфликта.

Кандидат от демократов несколько раз использовала слово «позор», обращаясь к Трампу. «Мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом. Я разговаривал с военными руководителями, некоторые из них работали с вами, и они говорят, что вы — позор», — сказала она.

Дискуссии коснулись и экономической ситуации страны. «Верите ли вы, что американцы живут лучше, чем четыре года назад?» — спросил у кандидатов ведущий телеканала ABC Дэвид Мьюир.

Харрис в своем ответе сделала акцент на перспективах: пообещала построить «экономику возможностей», решить проблему стоимости жилья и помочь молодым семьям. Трамп, напротив, пытался сконцентрироваться на прошлом — демократы развалили экономику, а Харрис ее добьет.

«Дональд Трамп оставил нас с худшей безработицей со времен Великой депрессии. Все, что мы (демократы) сделали, — это убрали беспорядок, устроенный Дональдом Трампом», — ответила республиканцу Харрис.

Примечательно, что по итогам выборов оба штаба оценили себя как победителей на прошедших дебатах.

Разговоры о прошлом и будущем

Эти дебаты были критически важны для демократов, поскольку им было необходимо оторваться от картинки с предыдущим провальным выступлением Байдена. «И эту задачу они точно решили, — говорит TRT на русском руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. — Демократы продемонстрировали, что их кандидат сильный и активный. И это сразу уравнивает шансы. Для демократического электората ситуация переместилась из состоянии хаоса в гонку двух определившихся лидеров».

Оба кандидата произвели хорошее впечатление, но у каждого были свои особенности, продолжает собеседник агентства. Харрис привлекла больше внимания, поскольку выступала впервые, и она достойно себя проявила: четко формулировала мысли, была сфокусирована, не путалась в словах и фактах.

«Трамп держал удар и очень хорошо смотрелся, но он был более расплывчат и эмоционален. Его минус — он слишком много говорил о прошлом, своих предыдущих достижениях, обвинял демократов и мало говорил о будущем. Харрис рассказывала, что она будет делать для каждого избирателя, а республиканец опять обвинял демократов в том, что они что-то не так сделали. Я считаю, что это очень слабая позиция, поэтому отдала бы победу скорее Харрис», — подчеркивает Журавлева.

Еще одна заслуга демократов — они придерживались взвешенной линии и не делали радикальных заявлений, что потенциально сможет привлечь на их сторону нейтральных или сомневающихся избирателей. Эксперт прогнозирует: если до дня голосования не случится экстраординарных событий, то, вероятнее всего, Харрис сможет получить преимущество в симпатиях.

«Нет точной социологической информации о том, чья позиция оказалась для американской публики более убедительной, — обратила внимание TRT на русском доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. — Но граждан США в меньшей степени сегодня волнует внешняя политика. Если говорить о конфликтах, то происходящее в Газе им откликается больше, чем в Украине. Поэтому позиция Трампа по этому вопросу могла восприниматься как неактуальная».

По ее словам, аргументы, которые кандидаты приводили друг другу, преимущественно были неправдой: «В данном случае речь идет о том, кто больше соврал, кто больше наобещал. Но понятно, что ни у того ни у другого нет возможности выполнить все эти обещания. Поэтому ситуация остается подвижной».