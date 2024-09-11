В Астане открылась уникальная выставка рукописей и фотографий об истории народов Центральной Азии

Уникальная выставка «Рукописи и степь: турецкие архивы и наследие кочевников», организованная Фондом тюркской истории и культуры TURKTAV при поддержке Посольства Турецкой Республики в Астане, открыла свои двери для участников и гостей V Всемирных игр кочевников. На выставке представлены редкие рукописи, фотографии и карты из коллекции Фонда, рассказывающие об истории и культуре народов Центральной Азии. #Казахстан #Астана #Турция #ВИК #ИгрыКочевников #спорт #этноспорт #выставка #кочевники #культура #история #традиции #экспозиция #TURKTAV #рукописи #экспонаты