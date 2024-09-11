Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на поддержку певицей Тейлор Свифт кандидатуры Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года.

«Я не был поклонником Тейлор Свифт <...> Это был лишь вопрос времени. Она не могла поддержать Байдена. <...> Но она очень либеральный человек. Насколько мне известно, она всегда поддерживала демократов, и, скорее всего, за это ей придется заплатить свою цену в сфере музыкального бизнеса», — заявил Трамп в интервью Fox & Friends.

Ранее Свифт объявила о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на предстоящий выборах на своей станице в Instagram с 283 млн подписчиков.

«На президентских выборах 2024 года я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолца. <...> Я считаю, что мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если мы будем руководствоваться спокойствием, а не хаосом», — написала поп-звезда.

Певица также отметила, что на ее решение повлияли фейковые изображения, созданные искусственным интеллектом, где она якобы поддерживает Трампа.

Свифт подписала свой пост как «бездетная кошатница», что стало отсылкой на высказывания Джея Ди Вэнса, кандидата в вице-президенты от республиканцев. В июле 2024 года в социальных сетях получил широкое распространение отрывок из интервью 2021 года, которое Джей Ди Вэнс дал Такеру Карлсону.

В этом интервью Вэнс высказал мнение, что будущее Демократической партии находится под контролем людей, не имеющих детей, и привел в пример Камалу Харрис. «Бездетные кошатницы, которые несчастны из-за собственного выбора и жизни, хотят сделать несчастной остальную часть страны», — заявил он.

В ночь на 11 сентября Камала Харрис и Дональд Трамп приняли участие в напряженных дебатах кандидатов в президенты. По данным экспресс-опроса CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей считают, что на последних теледебатах Харрис победила Трампа.