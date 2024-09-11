На открытии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник произошло знаменательное событие: повышение статуса представителя Палестины. Впервые посол Палестины Рияд Мансур занял место за столом с надписью «Государство Палестина» между Шри-Ланкой и Суданом. Ранее палестинский представитель располагался в задней части зала.

Рияд Мансур в комментарии для NHK оценил ситуацию следующим образом: «Это важное событие. Оно приближает нас все ближе к нашему естественному и законному праву стать государством - членом ООН».

Этому изменению предшествовала резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 10 мая, поддерживающая полное членство Палестины в ООН. За резолюцию проголосовали 143 страны, против выступили 9, включая США и Израиль, 25 стран воздержались.

На сегодняшний день 145 из 193 государств-членов ООН признали палестинское государство, которое было провозглашено Организацией освобождения Палестины (ООП) в 1988 году. Однако Израиль и ряд его союзников по-прежнему отказываются признавать палестинскую государственность, несмотря на существование других форм признания.

Для получения полного членства в ООН Палестине необходимы рекомендация Совета Безопасности и последующее голосование Генеральной Ассамблеи. Последняя попытка получить такую рекомендацию была заблокирована из-за вето США месяц назад. В результате Палестина сохраняет статус наблюдателя без права голоса.

Тогда израильская делегация подвергла критике повышение статуса Палестины.

Стоит отметить, что это решение ООН принято на фоне неоднократных попыток Израиля препятствовать мирным переговорам, которые могли бы привести к международному признанию Государства Палестина.