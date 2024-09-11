Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, осуждающим подписание дорожной карты по развитию сотрудничества в области обороны между США и Греческой администрацией Южного Кипра (ГАЮК).

«Эти шаги, предпринятые властями США, включая объявление о начале стратегического диалога с ГАЮК в июне прошлого года, противоречат безопасности турецкой стороны Кипра, наносят ущерб нейтральной позиции США в отношении острова Кипр и затрудняют нахождение справедливого, долгосрочного и устойчивого решения кипрской проблемы», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Турции выразил полную поддержку позиции Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) по этому вопросу и призвал к пересмотру политики, которая может нанести ущерб региональной стабильности.

«Турция, как Родина и государство-гарант, продолжит обеспечивать безопасность и благополучие турок-киприотов при любых обстоятельствах», — подтвердила свою роль гаранта безопасности турок-киприотов Турция.