ТУРЦИЯ
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Турция осудила военное сближение США и Южного Кипра
МИД Турции выразил протест против подписания дорожной карты по оборонному сотрудничеству между США и Греческой администрацией Южного Кипра
Турция осудила военное сближение США и Южного Кипра
МИД Турции / Others
11 сентября 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, осуждающим подписание дорожной карты по развитию сотрудничества в области обороны между США и Греческой администрацией Южного Кипра (ГАЮК).

«Эти шаги, предпринятые властями США, включая объявление о начале стратегического диалога с ГАЮК в июне прошлого года, противоречат безопасности турецкой стороны Кипра, наносят ущерб нейтральной позиции США в отношении острова Кипр и затрудняют нахождение справедливого, долгосрочного и устойчивого решения кипрской проблемы», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Турции выразил полную поддержку позиции Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) по этому вопросу и призвал к пересмотру политики, которая может нанести ущерб региональной стабильности.

«Турция, как Родина и государство-гарант, продолжит обеспечивать безопасность и благополучие турок-киприотов при любых обстоятельствах», — подтвердила свою роль гаранта безопасности турок-киприотов Турция.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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