Главы дипломатических ведомств США и Великобритании в среду выразили готовность оперативно пересмотреть просьбы Украины об ослаблении ограничений на нанесение ударов по российским целям вглубь России.

Госсекретарь Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми сделали это заявление во время совместного визита в Киев. Они также объявили о новом пакете помощи в размере $1,5 млрд накануне зимнего периода, чтобы поддержать Украину в условиях усиливающихся атак России на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

Блинкен объявил о выделении $717 млн в виде экономической помощи Украине, из которых половина будет направлена на восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских ударов. Госсекретарь обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот вновь использует «свою зимнюю тактику», чтобы «использовать холод как оружие против украинского народа».

Дэвид Лэмми подтвердил, что Великобритания предоставит Украине $782 млн экономической помощи и сотни новых ракет для ПВО в этом году. Он также добавил, что Лондон продолжает настаивать на ослаблении ограничений на использование Украиной западного оружия для ударов по российской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с Блинкеном и Лэмми «очень содержательными» и отметил важность того, чтобы «доводы Украины были услышаны», подразумевая необходимость дальнобойного вооружения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул важность снятия всех ограничений на использование американского и британского оружия против военных целей в России.

Блинкен заявил, что Вашингтон в срочном порядке рассмотрит эти просьбы, и добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече президента Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в пятницу.

«Мы адаптировались и приспосабливались по мере изменения потребностей и изменения ситуации на поле боя, и у меня нет сомнений, что мы продолжим делать это», — отметил Блинкен.

Одной из ключевых просьб Украины является разрешение на использование тактических ракетных систем (ATACMS), способных поражать цели на расстоянии до 300 км.