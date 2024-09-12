ПОЛИТИКА
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Россия ударила по Конотопу
Российская армия атаковала Конотоп в Сумской области Украины, нанеся удары по жилым домам и объектам энергетики. В результате атаки пострадали 13 человек, двое госпитализированы с ранениями
Россия ударила по Конотопу
Фото: Полиция Украины / Others
12 сентября 2024 г.

В ночь на 12 сентября российская армия нанесла удары по Конотопу в Сумской области Украины, в результате чего в городе возникли серьезные проблемы с электроснабжением.

По словам мэра города Артема Семенихина, удары пришлись по центру, в том числе по жилому дому. Сумская военная администрация сообщила, что атака была проведена с использованием беспилотников типа «Шахед», которые поразили объекты энергетики, жилые дома, учебные заведения и больницы.

По предварительным данным областной администрации, пострадали 13 человек, двое из которых были госпитализированы. Один из раненых находится в коме. Он ехал спасать людей, отметил мэр Семенихин. Обращения от пострадавших продолжают поступать, ситуация остается сложной.

Сильно повреждена энергетическая инфраструктура города. Ранним утром электрики пытались восстановить подачу электричества в больницу и на водоканал. Однако, по словам мэра, точные сроки восстановления электроснабжения неизвестны. Вода в городе будет подаваться по часам.

Сообщается о повреждениях трамвайных путей, а также множестве школ и детских садов, в которых выбиты окна и двери. Министерство обороны России не комментировало атаку на Конотоп, хотя ежедневно заявляет об ударах по Сумской области, направленных на «районы сосредоточения личного состава и военной техники».

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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