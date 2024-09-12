На участке государственной границы между Кыргызстаном и Китаем состоялось открытие нового пункта пропуска «Бедель». В церемонии приняли участие глава Министерства сельского хозяйства Кыргызстана Бакыт Торобаев и председатель Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая Эркин Тунияз. Церемония открытия началась с видеобращений главы кабмина Кыргызстана Акылбека Жапарова и члена Политбюро ЦК Компартии Китая Ма Синжуя.

Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров отметил, что открытие пункта пропуска стало возможным благодаря договоренностям между лидерами двух стран — Садыром Жапаровым и Си Цзиньпином. Он выразил уверенность, что «Бедель» станет важным экономическим коридором и будет способствовать росту торговли и пассажирских перевозок в Центральной Азии.

Ма Синжуй подчеркнул, что новый пункт пропуска укрепит добрососедские отношения между двумя странами. Бакыт Торобаев, выступая на церемонии, добавил, что «Бедель» станет третьими крупными воротами, соединяющими Кыргызстан и Китай, наряду с пунктами пропуска «Иркештам» и «Торугарт». Он также отметил, что проект откроет новые возможности для развития инфраструктуры и торговли.

Председатель Народного правительства СУАР Эркин Тунияз выразил надежду, что «Бедель» создаст новые возможности для кыргызско-китайских отношений и экономического сотрудничества.

На данный момент пункт пропуска «Бедель» открыт по упрощенному порядку с временной инфраструктурой. Проложена временная дорога Барскоон – Учтурфан – Аксу длиной 58 км, а также возведены мосты и проведено электричество.

Полномасштабное строительство дороги и таможенной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам, планируется завершить к 2027 году. В течение ближайших двух лет планируется строительство современного инспекционного комплекса.