Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность введения ограничений на экспорт ряда ключевых товаров, включая уран, титан и никель, в ответ на санкции западных стран. Об этом сообщает «Интерфакс». Путин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой изучить этот вопрос, отметив, что Россия поставляет значительные объемы этих ресурсов на мировой рынок.

Путин подчеркнул, что решение не требует срочных действий, и предложил рассмотреть возможность ограничений не только на перечисленные товары, но и на другие.

«Нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать», – сказал президент. Он также напомнил, что Россия обладает крупными запасами природного газа, золота и алмазов.

После заявления Путина цены на никель на Лондонской бирже металлов выросли на 2,6%, а акции уранодобывающих компаний, таких как канадские NexGen Energy, Cameco и Denison Mines, увеличились на 5,2-5,4%.

Reuters отмечает, что Россия занимает четвертое место в мире по производству урана и владеет примерно 44% мировых мощностей по его обогащению. В 2023 году российский уран импортировали такие страны, как США, Китай, Южная Корея, Франция, Казахстан и Германия.

В мае 2024 года президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий импорт российского урана, однако до января 2028 года возможны исключения при отсутствии альтернативных поставщиков. «Росатом» поставлял около 20% обогащенного урана для 93 атомных реакторов в США.

Западные страны сократили закупки российской нефти и газа после начала войны в Украине, но Россия остается крупным поставщиком металлов на мировые рынки.