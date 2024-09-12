ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Путин предлагает лишить Запад ресурсов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность ограничения экспорта урана, титана и никеля в ответ на западные санкции, что вызвало рост цен на мировых рынках
Путин предлагает лишить Запад ресурсов
Фото: Reuters / Reuters
12 сентября 2024 г.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность введения ограничений на экспорт ряда ключевых товаров, включая уран, титан и никель, в ответ на санкции западных стран. Об этом сообщает «Интерфакс». Путин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой изучить этот вопрос, отметив, что Россия поставляет значительные объемы этих ресурсов на мировой рынок.

Путин подчеркнул, что решение не требует срочных действий, и предложил рассмотреть возможность ограничений не только на перечисленные товары, но и на другие.

«Нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать», – сказал президент. Он также напомнил, что Россия обладает крупными запасами природного газа, золота и алмазов.

После заявления Путина цены на никель на Лондонской бирже металлов выросли на 2,6%, а акции уранодобывающих компаний, таких как канадские NexGen Energy, Cameco и Denison Mines, увеличились на 5,2-5,4%.

Reuters отмечает, что Россия занимает четвертое место в мире по производству урана и владеет примерно 44% мировых мощностей по его обогащению. В 2023 году российский уран импортировали такие страны, как США, Китай, Южная Корея, Франция, Казахстан и Германия.

В мае 2024 года президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий импорт российского урана, однако до января 2028 года возможны исключения при отсутствии альтернативных поставщиков. «Росатом» поставлял около 20% обогащенного урана для 93 атомных реакторов в США.

Западные страны сократили закупки российской нефти и газа после начала войны в Украине, но Россия остается крупным поставщиком металлов на мировые рынки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us