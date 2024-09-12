Мирзо-Улугбекский районный суд Ташкента назначил четыре года ограничения свободы гражданину Узбекистана, который служил в частной военной компании «Вагнер» и участвовал в боевых действиях на территории Украины. Приговор был вынесен 21 августа, сообщает «Газета.uz», ссылаясь на судебное решение.

По материалам дела, житель Ташкента, 1976 года рождения, отправился в Россию в сентябре 2022 года в поисках заработка для улучшения жилищных условий своей семьи, состоящей из семи человек. Сначала он работал пекарем, но затем увидел в телеграм-канале объявление о наборе бойцов в ЧВК «Вагнер» с обещанием высокой зарплаты. Приехав на базу в Краснодарский край, он подписал контракт с ЧВК, обязавшись не разглашать информацию о деятельности компании и выполнять все приказы.

На суде он рассказал об «устных золотых правилах «Вагнера», которые запрещали обсуждать личные темы, использовать средства связи, употреблять алкоголь и наркотики, а также обязывали стрелять в сослуживцев, пытавшихся дезертировать. За нарушение правил полагался расстрел.

Во время подготовки к боевым действиям в июне 2023 года произошел мятеж, организованный главой ЧВК Евгением Пригожиным, после чего узбекистанец был переброшен в Беларусь. В августе, после гибели Пригожина, его контракт был расторгнут. Он отказался от предложенного российского гражданства и продолжения службы в Африке и вернулся в Узбекистан в сентябре 2023 года.

Несмотря на утверждения обвиняемого, что он лишь проходил подготовку, суд установил, что он участвовал в конфликте и был награжден медалью «За освобождение Артемовска». Суд признал его виновным в наемничестве, но с учетом смягчающих обстоятельств назначил четыре года ограничения свободы. Ему запрещено выходить из дома по ночам, участвовать в митингах, связываться с лицами, склонными к совершению преступлений, а также покидать пределы республики.