Глава ООН: уровень смертей и разрушений в Газе не имеет аналогов

Шесть сотрудников Ближневосточного агентства по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в результате двух авиаударов по школе и прилегающей территории в лагере Нусейрат в секторе Газа. Генеральный секретарь ООН Гутерриш призывает к проведению расследования и привлечению виновных к ответственности за их смерти. Всего почти за год в эксклаве убиты около 300 гуманитарных работников, более двух третей из них сотрудники ООН. #ООН #Газа #смерти #разрушения #БАПОР #помощь #палестинцы #авиудары #нусейрат #Палестина #Израиль