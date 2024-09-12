На заводе «Омсктрансмаш» в Омске вспыхнул пожар. По сообщениям жителей в социальных сетях, черный дым от возгорания был виден не только в Ленинском округе, но и в других частях города.

ГУ МЧС по Омской области уточнило, что сообщение о пожаре поступило в 12:55. На место происшествия выехали 18 единиц спецтехники и 61 сотрудник МЧС.

Позже губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в соцсетях, что возгорание произошло на крыше одного из цехов завода во время ремонтных работ.

По данным АО «Омсктрансмаш», пожар начался из-за локального возгорания кровельного материала подрядной организацией. В компании заверили, что инцидент не повлиял на производственный процесс и пострадавших нет. Работы по ликвидации возгорания завершаются.

На оборонном предприятии выпускают огневые системы «Солнцепек» и модернизируют танки.