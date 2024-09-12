Азербайджан активно рассматривает альтернативные варианты транспортных коммуникаций в регионе, включая маршрут через Иран, в связи с позицией Армении по вопросу разблокирования региональных связей. Об этом сообщил глава Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в интервью Real TV.

«Если Армения настаивает на своей нынешней позиции, то у Азербайджана имеются альтернативные варианты. Одним из них является прокладка коммуникаций через Иран. В связи с этим проводится соответствующая работа», — заявил Гаджизаде.

Он подчеркнул, что Армения искажает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, которое предусматривает открытие коммуникаций в регионе. «Это вызывает у нас сожаление. Девятый пункт данного документа содержит конкретные обязательства по открытию коммуникаций», — добавил представитель МИД Азербайджана.

Вопрос транспортных коммуникаций на Южном Кавказе вновь обострился после поддержки Россией проекта Зангезурского коридора. Это вызвало резкую реакцию Ирана. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что «любая угроза территориальной целостности наших соседей или перекройка границ, будь то на севере, юге, востоке или западе, абсолютно неприемлема и является красной линией для Ирана».

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее сообщила, что Россия предоставила Ирану все необходимые разъяснения по поводу Зангезурского коридора. Она отметила, что антироссийская информационная кампания вдохновила некоторые круги на создание разногласий между Москвой и Тегераном в интересах Запада.

Армения, со своей стороны, с конца октября 2023 года продвигает альтернативный проект «Перекресток мира». Этот проект представляет собой армянскую версию разблокирования коммуникаций в регионе после 44-дневной войны и предполагает больший контроль над проектом со стороны Еревана. По мнению армянской стороны, реализация этого проекта может изменить статус Армении и поможет ей выйти из изоляции и стать логистическим хабом в регионе.

Зангезурский коридор, предусмотренный трехсторонним заявлением России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, должен соединить основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахчываном через южную часть Армении. Согласно документу, безопасность транспортного сообщения должны обеспечивать органы Пограничной службы ФСБ России. Однако реализация этого пункта соглашения остается предметом споров и разногласий между сторонами.