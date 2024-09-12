Власти индийского штата Манипур ввели бессрочный комендантский час и отключили интернет в некоторых районах на фоне обострения этнических столкновений, продолжающихся более года. Последняя волна насилия началась после протестов студентов против новой вспышки конфликта, сообщает АР.

За последние 10 дней в результате атак вооруженных группировок с использованием дронов и самодельных ракет погибли по меньшей мере девять человек, несколько получили ранения. Власти Манипура заявили, что комендантский час и отключение интернета вступают в силу немедленно до дальнейших распоряжений.

Манипур, расположенный на границе с Мьянмой, является домом для 3,7 млн человек и втянут в этнические конфликты с мая прошлого года, в результате которых погибли уже более 200 человек.

Протесты начались после решения суда, согласно которому этническая группа мейтеев может быть признана «племенной», что даст ей доступ к горным территориям и государственным должностям.

Эти планы вызвали возмущение у меньшинства куки, состоящего из нескольких племенных групп и в основном являющегося христианами. Куки, которые доминируют в горных районах, считают решение попыткой лишить их привилегий. В то время как большинство мейтеев, которые исповедуют индуизм, проживают в равнинных частях региона.