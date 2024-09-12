Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье, едва заступивший на свой пост на прошлой неделе, решил сразу обозначить «‎разрыв»‎ с президентом Эммануэлем Макроном. Барнье не стал благодарить президента за свое назначение и раскритиковал его политику.

Раскол между премьером и президентом ознаменовал собой возвращение старой гвардии Франции, которая была вытеснена с политической арены, когда Макрон победил в 2017 году.

Эммануэль Макрон никогда прежде не сталкивался с таким поведением со стороны премьер-министров, которые иногда казались не более чем его послушными игрушками. Однако за три года до конца своего президентского срока он ослаблен. Его партия больше не имеет большинство мест в раздробленном парламенте, а личный рейтинг Макрона на самом низком уровне с 2017 года.

После июльских парламентских выборов не было явного победителя — это привело к вакууму власти и заставило три крупнейшие партии в парламенте сотрудничать. Спустя два месяца Макрон наконец назначил компромиссную фигуру премьера — им стал Мишель Барнье.

Премьер принадлежит к умеренному правоцентристскому политическому направлению, которое во Франции называют голлизмом. Он в равной степени не приемлет националистическую партию «Национальное объединение» Марин Ле Пен и догматичный ультралевый фланг. Однако, чтобы новое правительство имело шансы на долгосрочное существование, ему придется пойти на уступки.

На практике это, вероятно, будет означать ужесточение иммиграционной политики, чтобы удовлетворить требования «Национального объединения». Барнье уже заявил, что границы Франции «‎слишком открыты»‎. Также партия Ле Пен требует изменить систему парламентских выборов во Франции, введя пропорциональное представительство, и снизить расходы для малоимущих, особенно их ежемесячные счета за электроэнергию.

Чтобы успокоить левых и профсоюзы, которые постоянно угрожают вывести на улицы демонстрантов, Барнье, возможно, придется вернуться к вопросу о повышении пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет. Этот шаг вызвал масштабные протесты против Макрона в прошлом году. Неясно, хватит ли у премьера политического веса, чтобы провести эту реформу в этом году.