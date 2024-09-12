Республиканцы признают провал экс-президента Дональда Трампа на первых предвыборных дебатах с Камалой Харрис. Ряд чиновников, спонсоров и советников Республиканской партии заявили, что Трамп откровенно завалил выступление, хотя сам экс-президент утверждает, что выступил «‎блестяще»‎.

«Я думаю, что это были одни из моих лучших дебатов, может быть, мои лучшие дебаты», — заявил Трамп в программе «Fox & Friends» по итогам встречи с Харрис. Он добавил, что не уверен, стоит ли проводить еще одни дебаты.

59-летняя вице-президент Харрис обрушила на 78-летнего Трампа бурю критики по поводу его экономической программы, его отношения к абортам и попытке захвата Капитолия 6 января 2021 года. Харрис поставила под сомнение пригодность республиканского соперника для должности президента.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, видный союзник Трампа, был одним из немногих лидеров партии, публично заявивших, что выступление Трампа было плохим.

«Упущенная возможность», — сказал Грэм о выступлении Трампа на дебатах, добавив, что бывший президент не смог сосредоточиться и упустил шансы похвастаться своими достижениями.

Крис Кристи, бывший союзник Трампа, заявил, что Харрис была «исключительно» подготовлена, в то время как Трамп — нет.

Телевизионная дуэль в Филадельфии во вторник, которую, по предварительным оценкам Nielsen, посмотрели почти 60 млн американцев, стала новым поворотным моментом в кампании и может нанести ущерб Трампу.

Газета Financial Times (FT) цитирует крупных спонсоров экс-президента, которые отметили, что выступление было «упущенной возможностью победить».

Опрошенные изданием доноры недовольны выступлением Трампа, однако не считают, что дебаты подорвут его кампанию. Республиканец по-прежнему лидирует в четырех из семи колеблющихся штатов.

«Может быть, он был слишком самоуверен. Может быть, он не подготовился. Может быть, он просто устал», — заявил FT Джон Катсиматидис, миллиардер из Нью-Йорка, владелец сети продуктовых магазинов и спонсор Трампа.