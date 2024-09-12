Белый дом выделит $1,3 млрд военной помощи Египту, несмотря на то, что Вашингтон ранее выражал опасения по поводу соблюдения прав человека в арабской стране и ограничивал поставки помощи Каиру. Египет стал четвертым крупнейшим получателем военной помощи США после Украины, Израиля и Иордании.

Заявление о выделении средств Египту было сделано на фоне сближения США с арабской страной во время переговоров по Газе — Каир наряду с Катаром остается главным посредником между ХАМАС и Израилем.

Из $1,3 млрд, выделенных Египту, $320 млн будут выделены не сразу, а с условием, что Каир исправит нарушения в сфере прав человека. В последние годы США удерживали части этой суммы.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил Конгрессу 11 сентября, что он откажется от требования сертификации в отношении $225 млн, связанных с соблюдением прав человека в Египте в этом году. Дипломат сослался на «интересы национальной безопасности США».

«Это решение важно для продвижения регионального мира и конкретного и постоянного вклада Египта в приоритеты национальной безопасности США, особенно для завершения соглашения о прекращении огня в Газе, возвращения заложников домой, увеличения гуманитарной помощи нуждающимся палестинцам и помощи в окончательном прекращении конфликта между Израилем и ХАМАС», — уточнили в Госдепе.

Демократ Крис Мерфи, председатель подкомитета по Ближнему Востоку в Сенате, заявил, что Вашингтон ранее отказывал Египту в военной помощи по соображениям прав человека, сохраняя при этом стратегические отношения со страной.

Каир остается близким региональным союзником Вашингтона, несмотря на претензии со стороны американского истеблишмента и антиамериканские настроения в египетском обществе, особенно после начала израильского вторжения в Газу.

Война в Газе усилила зависимость Вашингтона от Каира в дипломатических усилиях, таких как переговоры о прекращении огня — последние раунды встреч Израиля и ХАМАС проходили в египетской столице. Через Египет также поступает крайне необходимая гуманитарная помощь палестинцам в Газе.