ХАМАС и Демократический фронт освобождения Палестины (ДФОП) 11 сентября заявили, что соглашение с Израилем не будет достигнуто, если в нем не будет сказано о всеобъемлющем прекращении огня и полном выводе израильских войск из сектора Газа.

«Ситуация в секторе Газа после войны (когда она закончится) — это чисто палестинский вопрос», — заявили обе группы в своем заявлении.

«Любая сила, независимо от ее происхождения, которая действует вне национального консенсуса, будет рассматриваться как оккупационная власть», — подчеркнули оба движения.

В последние месяцы несколько стран во главе с США неоднократно просили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху представить план на следующий день после событий в секторе Газа. Однако премьер отказывается дать содержательный ответ, периодически лишь намекая, что власть в секторе после окончания израильского вторжения перейдет в руки палестинской администрации. При этом кто именно войдет в эту администрацию не уточняется.

Нетаньяху также обвинил Палестинскую администрацию в «терроризме», не уточняя, какое альтернативное управление в Газе он предполагает.

Кроме того, премьер настаивает, что израильские военные должны остаться на оси Нецарим — это коридор, который разделяет северную и южную части Газы. Израиль хочет контролировать перемещение палестинцев внутри эксклава и после окончания вторжения. ХАМАС заявил, что категорически не приемлет этого условия.

Оппозиция Израиля, а также глава Минобороны страны Йоав Галант тем временем критикуют Нетаньяху, обвиняя его в том, что он вступил в войну без послевоенного плана.

ХАМАС и ДФОП заявили: «Мы подтверждаем, что никакие сделки с сионистской оккупацией не будут заключены без всеобъемлющего прекращения огня, полного вывода войск из сектора Газа, снятия блокады, восстановления и серьезного обмена пленными».