Израильские военные направили бронетехнику в упор на журналистов на Западном берегу

11 сентября израильские военные направили бронетехнику на группу журналистов, освещавших рейд армии в городе Тубас на оккупированном севере Западного берега реки Иордан. Пять палестинцев были убиты в результате авиаудара, когда армия начала вторжение в город. В районе был введен комендантский час, сообщают СМИ. #палестина #израиль #журналисты #бронетехника #западныйберег #конфликт #сми #авиудар #новости #Газа