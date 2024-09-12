ПОЛИТИКА
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Израильские военные направили бронетехнику в упор на журналистов на Западном берегу
11 сентября израильские военные направили бронетехнику на группу журналистов, освещавших рейд армии в городе Тубас на оккупированном севере Западного берега реки Иордан. Пять палестинцев были убиты в результате авиаудара, когда армия начала вторжение в город. В районе был введен комендантский час, сообщают СМИ. #палестина #израиль #журналисты #бронетехника #западныйберег #конфликт #сми #авиудар #новости #Газа
авбьтм / Others
12 сентября 2024 г.
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