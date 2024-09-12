Президент США Джо Байден выразил глубокое возмущение в связи с убийством турецко-американской активистки Айшенур Эзги Эйги на Западном берегу реки Иордан. В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Байден подчеркнул, что стрельба, приведшая к ее смерти, является «совершенно неприемлемой».

«Я возмущен и глубоко опечален гибелью Айшенур Эйги. Стрельба, приведшая к ее смерти, совершенно неприемлема», - отметил президент. Пресс-служба Белого дома напоминает, что девушка получила высшее образование в США, а на Западный берег приехала с целью участия в акции протеста против расширения израильских поселений.

Вашингтон призвал к недопущению подобных инцидентов в будущем и подтвердил намерение добиваться привлечения к ответственности израильских экстремистов, препятствующих мирному урегулированию конфликта.

10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израилю следует пересмотреть правила применения силы на Западном берегу после убийства Эйги.

26-летняя Эйги была смертельно ранена израильскими войсками в прошлую пятницу во время акции протеста против незаконных израильских поселений в Бейте, городе недалеко от Наблуса.

Свидетели сообщили, что израильские солдаты открыли огонь по демонстрантам. Хотя Эйги и стояла в стороне от эпицентра протеста, ей выстрелили в голову. Несмотря на усилия врачей, девушку спасти не удалось.