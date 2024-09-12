ПОЛИТИКА
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Ведущий президентских дебатов позволил Харрис повторить ложь об изнасилованиях 7 октября
Модераторы президентских дебатов в США позволили вице-президенту Камале Харрис повторить ложные утверждения об изнасилованиях 7 октября, в то время как высказывания ее соперника Дональда Трампа были проверены и опровергнуты. Во время дебатов Харрис заявила, что бойцы сопротивления ХАМАС насиловали израильских женщин и убили около 1200 израильтян во время обстрела 7 октября израильских военных объектов и поселений, которые до оккупации были арабскими фермами и деревнями. Политолог Ашиш Прашар рассказал в интервью TRT World, что большинство израильтян были убиты израильскими же солдатами в соответствии с директивой «Ганнибал». Армия применяет ее для предотвращения захвата израильских солдат вражескими силами, даже ценой их жизней. #дебаты #харрис #ложь #изнасилование #президентские #дебаты2024 #сша #палестина #израиль #газа #скандал #провокация
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12 сентября 2024 г.
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