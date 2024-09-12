Патриарху Московскому Кириллу стало плохо после завершения крестного хода в честь перенесения мощей Александра Невского на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге. По информации «Фонтанки», после выступления глава Русской православной церкви почувствовал себя плохо, и его под руки сопроводили к скорой помощи.

По словам источника издания в Смольном, причиной ухудшения самочувствия патриарха стала жара.

«Все нормально, ему помогли медики и он уехал на своей машине», — добавил он.

11 сентября патриарх Кирилл выступил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где отметил важность сохранения «первородства и пути России». Он также критически высказался об Олимпиаде во Франции, назвав ее «отражением падающей духовной и культурной траектории западной цивилизации».

Кроме того, патриарх выразил мнение, что развитие технологий с искусственным интеллектом может привести человечество к апокалипсису, «если люди утратят веру в Бога». По словам патриарха, современные люди опускаются в «дарвинистические и марксистские концепции».