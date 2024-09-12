ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Патриарх Кирилл не выдержал жары в Петербурге
Патриарх Кирилл почувствовал себя плохо после выступления на крестном ходе в Санкт-Петербурге. Его проводили к скорой помощи, но он быстро пришел в себя и уехал на личной машине
Патриарх Кирилл не выдержал жары в Петербурге
Фото: Reuters / Reuters
12 сентября 2024 г.

Патриарху Московскому Кириллу стало плохо после завершения крестного хода в честь перенесения мощей Александра Невского на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге. По информации «Фонтанки», после выступления глава Русской православной церкви почувствовал себя плохо, и его под руки сопроводили к скорой помощи.

По словам источника издания в Смольном, причиной ухудшения самочувствия патриарха стала жара.

«Все нормально, ему помогли медики и он уехал на своей машине», — добавил он.

11 сентября патриарх Кирилл выступил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где отметил важность сохранения «первородства и пути России». Он также критически высказался об Олимпиаде во Франции, назвав ее «отражением падающей духовной и культурной траектории западной цивилизации».

Кроме того, патриарх выразил мнение, что развитие технологий с искусственным интеллектом может привести человечество к апокалипсису, «если люди утратят веру в Бога». По словам патриарха, современные люди опускаются в «дарвинистические и марксистские концепции».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us