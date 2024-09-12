Почему Иран против Зангезурского коридора?

Между Россией и Ираном пробежала черная кошка. Иранские политики выступили с резкой критикой в адрес России из-за того, что Москва поддержала создание Зангезурского коридора — запланированного транзитного маршрута между Азербайджаном и Нахчываном через территорию Армении. Министр иностранных дел Ирана Саид Аббас Арагчи завуалированно раскритиковал транспортный проект, а вместе с ним и позицию России. В МИД Ирана был вызван российский посол в Тегеране Алексей Дедов. Насколько далеко может зайти кризис в отношениях Ирана и России и почему Тегеран так настойчиво выступает против создания Зангезурского коридора — в материале TRT на русском. #trtнаурсском #россия #иран #тегеран #москва #азербайджан #зангезурскийкоридор #зангезур #армения #политика #новости #мид #россияиран #нахчиван