Пентагон завершает редкую миссию по размещению двух авианосцев на Ближнем Востоке. USS Theodore Roosevelt возвращается на базу после краткосрочного продления его присутствия в регионе. Это стало частью плана администрации президента США Джо Байдена по защите Израиля от возможных атак Ирана и поддерживаемых им движений, а также для обеспечения безопасности американских войск.

Американские командиры на Ближнем Востоке считают, что присутствие авианосцев с боевыми кораблями — мощный инструмент сдерживания, особенно против Ирана. С начала агрессии Израиля в секторе Газа осенью прошлого года США поддерживают постоянное присутствие авианосцев в регионе, а иногда сразу двух.

До этого американские авианосцы не дежурили в этом регионе одновременно уже много лет.

С начала 2024 года коалиционные силы под руководством США проводят авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Эти удары они объясняют ответом на атаки хуситов в Красном море. В свою очередь хуситы периодически отвечают на эти действия.

В знак солидарности с сектором Газа, где продолжаются израильские наступления, хуситы начали атаковать израильские грузовые суда и корабли, связанные с Израилем, используя ракеты и дроны.