Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление России в Курской области было ожидаемым и соответствует украинскому плану. «Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет по нашему украинскому плану», — отметил украинский президент на пресс-конференции с президентом Литвы.

Тем временем Министерство обороны России представило иную картину происходящего. Согласно их заявлению, группировка «Север» ведет наступательные действия на курском направлении, освободив за двое суток 10 населенных пунктов Курской области.

Минобороны РФ также сообщило о значительных потерях ВСУ. «За сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронемашин», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Американский Институт изучения войны предполагает, что российские войска проводят контратаки вдоль западного края украинского выступления в Курской области, возможно, создавая позиции для более широкой контрнаступательной операции.

Ранее Зеленский заявил о намерении Украины бессрочно удерживать контролируемые территории Курской области РФ, чтобы вынудить российское руководство к переговорам.

Ситуация на курском направлении остается напряженной, а утверждения обеих сторон конфликта требует дополнительного подтверждения из независимых источников.