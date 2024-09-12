ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Зеленский назвал план Бразилии и Китая «деструктивным»
Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал мирную инициативу Бразилии и Китая по урегулированию конфликта в Украине, назвав ее деструктивной
Зеленский назвал план Бразилии и Китая «деструктивным»
Фото: Reuters / Reuters
12 сентября 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал предложения Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта, назвав их деструктивными и политическими заявлениями. В интервью бразильскому интернет-порталу Metr poles он выразил недоумение по поводу того, что эти страны предложили инициативу, не проконсультировавшись с Украиной.

«Китайско-бразильское предложение — это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. И я говорил Луле (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - прим. ред.), и мы передавали китайской стороне: «Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать». С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? Как можно предлагать «вот наша инициатива», ничего у нас не спросив?» - заявил он.

Зеленский также заявил, что Бразилия и Китай, по его мнению, предварительно обсудили свою инициативу с Россией.

В своих комментариях он также отверг предложения Бразилии о необходимости диалога и компромиссов с Россией, назвав их неуместными.

23 мая Китай и Бразилия предложили провести международную конференцию «с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее поддержал эту инициативу, заявив, что она пользуется все большей поддержкой на глобальном Юге.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us