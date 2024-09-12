Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал предложения Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта, назвав их деструктивными и политическими заявлениями. В интервью бразильскому интернет-порталу Metr poles он выразил недоумение по поводу того, что эти страны предложили инициативу, не проконсультировавшись с Украиной.

«Китайско-бразильское предложение — это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. И я говорил Луле (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - прим. ред.), и мы передавали китайской стороне: «Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать». С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? Как можно предлагать «вот наша инициатива», ничего у нас не спросив?» - заявил он.

Зеленский также заявил, что Бразилия и Китай, по его мнению, предварительно обсудили свою инициативу с Россией.

В своих комментариях он также отверг предложения Бразилии о необходимости диалога и компромиссов с Россией, назвав их неуместными.

23 мая Китай и Бразилия предложили провести международную конференцию «с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее поддержал эту инициативу, заявив, что она пользуется все большей поддержкой на глобальном Юге.