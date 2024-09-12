Определены победители по казах куреси на V Всемирных играх кочевников

На V Всемирных играх кочевников завершились соревнования по казах куреси (казахскому стилю борьбы). Среди 274 спортсменов из 41 страны определены победители в 16 весовых категориях для мужчин и женщин. Самое большое количество медалей получили спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Грузии. #Казахстан #Астана #ВИК #ИгрыКочевников #спорт #этноспорт #казахкуреси #борьба #казахскийстильборьбы #спортсмены #победители