ПОЛИТИКА
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Турция и Узбекистан укрепляют стратегическое партнерство
Высокопоставленные представители Турции провели трехсторонние переговоры в Ташкенте, подписав дорожную карту сотрудничества
Турция и Узбекистан укрепляют стратегическое партнерство
Фото: пресс-служба МИД Турции / Others
12 сентября 2024 г.

Министр иностранных дел Хакан Фидан, министр внутренних дел Али Ерликая и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын провели встречу в трехстороннем формате со своими узбекскими коллегами 12 сентября 2024 года в Ташкенте. Это первая встреча в таком формате между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба МИД Турции, на переговорах обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также пути совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом, нерегулярной миграцией и контрабандой.

Ключевым результатом встречи стало подписание дорожной карты, направленной на институционализацию и систематическое развитие сотрудничества между Турцией и Узбекистаном. Документ охватывает широкий спектр областей, включая политическое сотрудничество, парламентскую дипломатию, торговлю, экономику, инвестиции, оборону, безопасность, внутренние дела, а также культурную и гуманитарную сферы.

МИД Турции подчеркнул намерение продолжать работу над углублением всестороннего стратегического партнерства с «братской Узбекистаном».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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