Глава НАТО Йенс Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности, заняв должность после встречи в феврале 2025 года.

Об этом изданию Politico сообщил человек, знакомый с этим вопросом.

Кристоф Хойсген занимал этот пост с 2022 года, а бывший долгое время председателем Вольфганг Ишингер по-прежнему останется президентом Совета фонда Мюнхенской конференции по безопасности.

Столтенберг, в прошлом премьер-министр Норвегии, занимает пост генерального секретаря НАТО с 2014 года. С 1 октября на посту главы альянса его сменит экс-премьер Нидерландов Марк Рютте.

Мюнехнеская конференция по безопасности - ежегодная международная встреча, которую с 1963 года проводят в Германии. В ходе конференции политики, военные, представители бизнеса, НПО и эксперты обсуждают актуальную повестку в сфере безопасности вне дипломатических и протокольных рамок.