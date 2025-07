Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество, в частности ООН, к более решительным действиям против оккупационной политики Израиля.

В видеообращении к онлайн-мероприятию Global Call on the Summit of the Future Эрдоган передал приветствия лидерам стран и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Эрдоган отметил, что предстоящий «Саммит будущего» - важнейшая возможность укрепить международную солидарность и работать над созданием мирной, безопасной и справедливой глобальной системы.

Он назвал саммит редким шансом решить проблему продолжающихся глобальных конфликтов, угнетения, голода и нищеты.

Он призвал участников саммита в полной мере использовать предоставленную Гутерришем возможность и подчеркнул необходимость мира для построения безопасного и процветающего будущего.

Эрдоган указал на серьезные геополитические последствия таких вызовов, как терроризм, ксенофобия и изменение климата, и в качестве наглядного примера привел ситуацию в Газе.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда погибли более 41 тыс. человек, в том числе 17 тыс. детей, более 100 тыс. человек ранены, а почти вся Газа разрушена», - сказал президент Эрдоган.

«Перед лицом оккупационной политики Израиля необходимо, чтобы международное сообщество, особенно ООН, решительнее заявило о себе. Я открыто говорю, что в мире, где дети гибнут от бомб, никто не может ощущать себя безопасно. Турция продолжит выступать против угнетения и стоять с угнетенными, и мы не отступим от этой гуманитарной позиции», - сказал турецкий лидер.

«Мы должны защитить наши демократии от всех форм языка ненависти, расизма и крайне правых движений, которые отравляют наши общества», - сказал Эрдоган, добавив, что для достижения всех этих целей необходимо перестроить многостороннюю систему с упором на справедливость», - добавил Эрдоган.

Президент также подчеркнул необходимость создания системы глобального управления, которая справедливо представляла бы интересы как развитых, так и развивающихся стран.