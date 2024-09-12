Президент России Владимир Путин заявил, что если Запад разрешит Киеву использовать высокоточное дальнобойное оружие для нанесения ударов по целям на территории РФ, это будет означать, что НАТО вступит «в состояние войны» с Россией.

«Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», - сказал российский президент.

Выступление Путина состоялось одновременно с визитом главных дипломатов США и Великобритании в Украину и обсуждением смягчения правил использования Киевом западного оружия.

Ряд западных СМИ писали на этой неделе о том, что фактически Киев уже добился уступок со стороны как Лондона, так и Вашингтона. В среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что Украина получила разрешение на дальние удары по РФ. Однако официально об изменении политики в отношении западного оружия, применяемого Украиной, пока не сообщалось.