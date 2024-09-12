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Президент Египта: «Голод используется как оружие против палестинцев»
Президент Египта выступил на совместной конференции с коллегой из Германии, где призвал Европу играть более активную роль в прекращении войны в Газе
Президент Египта: «Голод используется как оружие против палестинцев»
Фото: Reuters / Others
12 сентября 2024 г.

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси в среду осудил использование «голода как оружия» в войне в Газе.

«Голод используется как оружие против палестинцев, и это очень, очень серьезный вопрос, который оказывает огромное влияние на авторитет и ценности прав человека», - сказал Сиси на совместной пресс-конференции с прибывшим с визитом президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Это вопиющее нарушение прав человека происходит на наших глазах, и мы ничего не можем с этим поделать», - посетовал он.

Большинство из 2,3 млн жителей Газы страдают от голода, более 41 тыс. палестинцев погибли и более чем вдвое больше ранены за 11 месяцев разрушительного израильского вторжения.

Сиси призвал Европу более активно искать способы прекращения войны в Газе.

«Очень, очень важно, чтобы Европа приложила большие усилия, чтобы оказать давление на соответствующие стороны», - сказал египетский президент.

Египет, граничащий с сектором Газа и Израилем, вместе с Соединенными Штатами и Катаром уже несколько месяцев пытается добиться прекращения огня и освобождения пленных, удерживаемых в Газе.

Отношения Каира с Тель-Авивом остаются напряженными с тех пор, как 11 месяцев назад началась война. Ситуация усугубилась в мае, когда Израиль захватил палестинскую сторону сухопутного перехода между Египтом и Газой и узкую полосу, проходящую по всей длине границы, называемую Салах-ад-Дин.

В ответ Египет закрыл сухопутный переход в Рафахе, через который проходила большая часть гуманитарной помощи, поступающей в Газу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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