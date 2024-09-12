Первый в истории «непрофессиональный» выход в открытый космос был совершен в четверг 12 сентября при поддержке компании Илона Маска Space X.

41-летний миллиардер Джаред Айзекман вышел первым около 10:52 утра по Гринвичу, за ним последовала 30-летняя инженер SpaceX Сара Гиллис. Они стали первыми двумя гражданскими лицами, совершившими подобную экскурсию.

Все их маневры транслировались в прямом эфире на сайте компании Space X.

Миссия, получившая название Polaris Dawn («Рассвет Полярной звезды» - ред.), успешно протестировала новаторское оборудование, включая тонкие скафандры и процесс полной разгерметизации кабины космического корабля Crew Dragon - технологию, которая может быть использована в будущих частных космических полетах.

Это было одно из самых рискованных путешествий для космической компании Маска, единственной частной компании, способной регулярно отправлять людей на орбиту Земли и обратно.

«Дома нам всем предстоит много работы, но отсюда Земля выглядит безупречным миром», - сказал Айзекман, выйдя из космического корабля и увидев силуэт полуосвещенной планеты, сверкающей в 700 км под ним.

Айзекман, пилот, миллиардер и основатель компании электронных платежей Shift4 Payments Inc, профинансировал этот полет, как и его предыдущее путешествие со SpaceX в 2021 году.