Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что больше не будет участвовать в предвыборных дебатах.

«Третьих дебатов не будет», - заявил Трамп в своем сообщении в социальной сети Truth.

Первые президентские дебаты состоялись в июне между Трампом и президентом Байденом. Вторые - между вице-президентом и преемником Байдена в президентской гонке Камалой Харрис - прошли 10 сентября.

«Когда боксер проигрывает бой, первые слова из его уст - «я хочу еще попытку», - добавил он, объясняя, почему он не хочет новых дебатов.

Первые опросы Reuters, YouGov и CNN показали, что большинство американских избирателей считают, что Харрис превзошла Трампа. Большинство комментаторов и обозревателей сошлись во мнении, что Харрис одержала верх в этой схватке, при этом вице-президент в целом продолжала атаковать, а Трамп - обороняться.

Многие союзники Трампа также заявили, что Харрис одержала верх.

Роберт Кеннеди-младший, который поддержал Трампа после того, как сам выбыл из президентской гонки, сказал в среду Fox News, что Харрис «явно выиграла дебаты с точки зрения подачи, отточенности, организации и подготовки», но добавил при этом, что «президент Трамп выиграл с точки зрения своей политической программы».

«О которой он не успел рассказал», - добавил Кеннеди.