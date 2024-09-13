ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Мужские сборные Казахстана и Кыргызстана встретились в финале асык ату
Спортсмены из Казахстана и Кыргызстана поборолись за золото V Всемирных игр кочевников в состязании по асык ату (бросанию костей). Это древняя игра на меткость у тюркских народов. Асык изготавливают из костей предварительно вываренного коленного сустава овцы или барана. Цель игры — с определенного расстояния выбить своим асыком один или несколько таких же костей, которые выстроены в ряд. #trtнарусском #Казахстан #Астана #ВИК #ИгрыКочевников #спорт #этноспорт #асыкату #кости #метаниекостей #спортсмены #победители
Мужские сборные Казахстана и Кыргызстана встретились в финале асык ату / Others
13 сентября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us