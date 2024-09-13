Мужские сборные Казахстана и Кыргызстана встретились в финале асык ату

Спортсмены из Казахстана и Кыргызстана поборолись за золото V Всемирных игр кочевников в состязании по асык ату (бросанию костей). Это древняя игра на меткость у тюркских народов. Асык изготавливают из костей предварительно вываренного коленного сустава овцы или барана. Цель игры — с определенного расстояния выбить своим асыком один или несколько таких же костей, которые выстроены в ряд. #trtнарусском #Казахстан #Астана #ВИК #ИгрыКочевников #спорт #этноспорт #асыкату #кости #метаниекостей #спортсмены #победители