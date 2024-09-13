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Турция нейтрализовала важного террориста PKK/KCK
Турецкая разведка провела успешную операцию против Азада Акинджи, ответственного за лагерь Махмур в Ираке
Турция нейтрализовала важного террориста PKK/KCK
Фото: TRT Haber / Others
13 сентября 2024 г.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела успешную операцию в Ираке, в результате которой был нейтрализован высокопоставленный член террористической организации PKK/KCK Адыль Мардин, известный под кодовым именем «Азад Акинджи».

Акинджи, находившийся в красной категории списка разыскиваемых террористов, занимал должность так называемого руководителя лагеря PKK/KCK в Махмуре (север Ирака). Операция была проведена на территории Ирака, в 160 км от турецкой границы.

По данным MİT, Акинджи имел длительную историю участия в террористической деятельности. В 2006 году он вступил в Ассоциацию свободной лицейской молодежи, связанную с PKK/KCK. В 2008 году был арестован за террористическую деятельность и пропаганду.

С 2008 по 2023 год занимал различные руководящие должности в структурах PKK/KCK, включая ответственность за молодежные организации и логистику. В 2016 году участвовал в Конгрессе молодежи PKK/KCK в Махмуре. С 2023 года являлся ответственным за Генеральный секретариат PKK/KCK в Махмуре.

Нейтрализация Акинджи является значительным ударом по структуре PKK/KCK и демонстрирует способность турецких спецслужб проводить точечные операции глубоко на территории соседних государств.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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