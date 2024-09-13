Израильские волонтеры призывают защитить палестинцев от выселения

Члены группы добровольцев «Активисты Иорданской долины» выступили с обращением присоединиться к ним, чтобы защитить палестинцев от насильственного выселения из оккупированного Западного берега. По данным волонтеров, с 7 октября более 18 пастушьих общин уже были перемещены. Палестинцев терроризируют незаконные израильские поселенцы, на них нападают военные и гражданская администрация Израиля, вынуждая людей покинуть свои земли. #trtнарусском #палестина #израильтяне #волонтеры #израиль #оккупанты #палестинцы #пастухи #поселенцы